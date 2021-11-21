مرتضى يهاجم "الجديد"!

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هاجم الإعلامي حسين مرتضى برنامج ” فشة خلق ” على تلفزيون الجديد الذي تقدمه داليا أحمد وقال مرتضى :

الاعلام الحقيقي هو الاعلام الذي يبحث عن الحقيقة وينقلها بعيداً عن التضليل والتشويه والتجاذبات السياسية وعلى الرغم من أن العديد من وسائل الاعلام تلتزم نهج الجهة السياسية التي تتبع لها إلا أن من يدعون الحياد عليهم أن يلتزموا بحيادهم وإلا عليهم أن يصنفوا ضمن جوقة الجهات السياسية.

ولنكون أكثر مهنية في حديثنا نقول بأن مدعي الحيادية انتقلوا إلى مرحلة العداء السياسي المباشر.

إحدى المحطات اللبنانية تناولت مؤخراً حديث سماحة السيد حول قضية هيمنة الحزب على القرار السياسي في لبنان وعلى الرغم من تحليل سماحته للواقع بشكل شفاف مبني على الحقائق إلا أن هذه المحطة تناولت في أحد برامجها هذه القضية بشكل مسيء ويبدو ان كل من يريد ان يطلق برنامجا جديدا ويريد ان ينشهر هذا البرنامج عليه اولا ان يهاجم او يتطاول على سماحته حتى في الاسلوب الدنيء يكررون بعضهم بعضا ومطبخهم واحد وهدفهم واحد ما بين المال والدولار وتقديم الطاعة.