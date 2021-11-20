سعادة الشامي للـtayyar.org: المفاوضات مع صندوق النقد ايجابية وستحتاج الى قرارات حكومية قريباً ..

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من موقعه كرئيس للوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي، شدد نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي عبر الـtayyar.org على أهمية عودة الحكومة الى الالتئام خصوصاً أن المفاوضات مع صندوق النقد بدأت بشكل جدّي وهي ايجابية، وستحتاج في المستقبل القريب الى قرارات حكومية، لافتاً في هذا الاطار الى أهمية ما قاله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالأمس حول إبلاغه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نيّته الدعوة قريباً الى جلسة حكومية.



وقال الشامي لموقعنا:"اجتماع مجلس الوزراء يكتسب أهمية أيضاً، نظراً الى أن جدول الأعمال بات يتضمّن حوالى المئة بند، عدد كبير منها مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بقضايا معيشية متصلة بحاجات الناس الملحّة". وأضاف الشامي لموقعنا:"في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان من الضروري أن يتكاتف الجميع وتتضافر الجهود لما فيه مصلحة اللبنانيين"... متمنياً الابتعاد عن التجاذبات، وداعياً أيضاً الى إبعاد السياسية عن الهموم اليومية للناس وبالتحديد على الصعيد المعيشي والاقتصادي والمالي والنقدي. وختم الشامي بالقول:"هناك نيّة وإرادة لدى الجميع بأن تعود انتاجية الحكومة فور عودة مجلس الوزراء الى الالتئام".