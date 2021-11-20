"حزب الله" يعلّق على القرار البريطاني تصنيف "حماس" تنظيماً ارهابيا

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أصدر حزب الله البيان التالي :



يُدين حزب الله بشدّة قرار الحكومة البريطانية تصنيف حركة المقاومة الإسلامية حماس تنظيماً ارهابياً ويعتبرهُ قرارًا خاطئاً وظالماً، وهو استمرار مؤسف للسياسة البريطانية التي تتصف بالانحياز التام الى جانب العدو الصهيوني وسياساته القائمة على القتل والإرهاب والمجازر والتدمير، ويدعو الحكومة البريطانية الى مُراجعة حساباتها الخاطئة والعودة عن هذا القرار الظالم.



إننا نعتقد بكل ايمانٍ ويقين أن هذا القرار لن يوثّر على شعبنا الفلسطيني المقاوم وعلى حركة المقاومة الإسلامية حماس ومجاهديها الشرفاء وعلى سائر فصائل المقاومة بل سيزيدها عزيمةً واصراراً على المقاومة والجهاد حتى النصر والتحرير.