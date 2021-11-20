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موسكو: عودة اللاجئين السوريين على طاولة بو حبيب ولافروف

20
NOVEMBER
2021
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أوضحت الخارجية الروسية، أن “زيارة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب المرتقبة إلى موسكو ومحادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، ستركز على تطور الأوضاع في لبنان والساحة السورية”.

 

وأشارت في بيان اليوم السبت، عشية وصول بو حبيب إلى موسكو في زيارة ستستمر حتى 23 تشرين الثاني، حيث سيعقد خلالها اجتماعاً مع لافروف الاثنين المقبل في ذكرى عيد الاستقلال اللبناني، الى أن “المحادثات ستشهد تبادلاً لوجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الملحة مع التركيز على تطورات الوضع في لبنان”.

 

وأضافت أنه “من المقرر أيضاً إيلاء اهتمام كبير للوضع في سوريا، وقضية عودة اللاجئين السوريين، كما سيتطرق الوزيران إلى التسوية في الشرق الأوسط”.

 

وأكدت الخارجية، “دعم روسيا لجهود الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي لتجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد”، داعية القوى السياسية اللبنانية إلى “الاستمرار في التحلي بدرجة عالية من المسؤولية والاستعداد لحلول الوسط، مسترشدة بالمصالح الوطنية”.



ولفتت الى أن “الوزيرين يعتزمان أيضاً بحث آفاق تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية وتطوير العلاقات الإنسانية بين روسيا ولبنان”.

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