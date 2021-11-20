"أوعى من خيّك" بجردة حساب عونية قواتية - بقلم جوي جرجس ‎‎

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حملات إعلامية وتهجمات يومية شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي يقوم بها مسؤولو وجمهور القوات اللبنانية على ما يسمى "العهد"؛ وحين يأتي الرد العوني بالوقائع والمستندات والملفات وذكر الأحداث كما هي، يكون الرد القواتي بأن التيار ينكش القبور وأن التيار أفلس شعبياً ويكون جواب بعض جمهور القوات "أوعى خيك".



تحاول القوات جاهدةً جرّ الجمهور المسيحي الى عصبيات وحقد على رئيس العهد، الرئيس ميشال عون، وعلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ثم تدّعي الحرص على المسيحيين ودورهم ووجودهم وتدّعي انها هي المستهدفة من قبل التيار ومن خلفه حزب الله.



تصوّب القوات بشكل دائم على حزب الله وتحاول شيطنته وتحميله مسؤولية خراب البلد، بهدف التصويب على التيار وتحميله مسؤولية الانهيار والغطاء للحزب بسبب تفاهم مار مخايل الشهير؛ علماً أن القوات نفسها تحالفت مع حزب الله عام ٢٠٠٥ انتخابياً ثم حكومياً بحكومة فؤاد السنيورة ايام التحالف الرباعي وتخطوا معاً تمثيل التيار الوطني الحر لأكثر من ٧٠% من المسيحيين في الانتخابات وعزلوه خارج الحكومة من بعدها.

تصوّب على سلاح المقاومة وهي وافقت على اتفاق الطائف الذي نزع سلاح الميليشيات وأبقى على حق المقاومة وسلاحها وشرّعه، وشاركت القوات بالكثير من الحكومات التي أكدت على شرعية المقاومة ببياناتها الوزارية المتكررة.



لا تأت القوات في حملاتها على أي ذكر لنزع السلاح الفلسطيني، الذي ذاق منه المسيحيون الويلات في الحرب وما زال منتشراً في مخيمات احتضان الارهابين الفارين وخارج المخيمات أيضاً، السلاح الذي يحتفظ به كضمانة لتوطين الفلسطينبين في لبنان "الوطن البديل" لا لأن "طريق القدس تمر من جونية".



الانهيار الاقتصادي الذي نعيشه اليوم هو نتيجة سياسات مالية حريرية تدميرية غطتها القوات لسنوات طويلة ما بعد ال٢٠٠٥ وجلست في حضن المستقبل وشاركت بتغطية ارتكاباته المالية من عدم انجاز موازنات عامة ولا قطع حساب في المالية، بدأ إنجازها بعد أعوام طويلة مع بداية عهد الرئيس عون. القوات حليفة المستقبل الذي أورثنا استدانات ضخمة بفوائد كبيرة غير قادرين على ايفائها، وحليفة وليد جنبلاط مع ما يحمله من فساد بملف وزارة المهجرين أثبته الوزير غسان عطالله بالأدلة والبراهين امام الرأي العام.



تحمّل القوات التيار مسؤولية الفشل في وزارة الطاقة وهي كانت رأس حربة في محاربة أي انجاز لوزراء الطاقة، من خلال وزرائها وعلى رأسهم حاصباني، لأنها كانت مستفيدة من خلال كارتيل الفيول المغشوش، الأخوين رحمة، اللذين يموّلان حزب القوات ومهرجان ستريدا جعجع في الأرز سنوياً.



تدّعي القوات انها أوصلت العماد عون الى بعبدا، علماً أن القوات لم تكن تملك اكثر من ٨ نواب في حينه، ولم ينتج عن اتفاق معراب انتخابات رئاسية مباشرة بل بقينا لأكثر من سنة في الفراغ لحين التوافق بين معظم الكتل والاطراف السياسية على اسمه رئيساً. اتفاق معراب وشعاره "اوعى خيك" أتى بإلتقاء مصالح مشتركة، إذ كان جعجع يريد أن يوجه صفعة لحليفه الحريري الذي اتفق مع فرنجية على دعم الأخير للرئاسة، وكان العماد عون يريد كسب حصانة مسيحية إضافية فوق تمثيل تياره يواجه بها أي طرح لأي اسم رئيس آخر ويفرض من خلالها معادلة قوة بالتفاوض مع باقي الأطراف والوصول للتسوية الرئاسية. اتفاقية "اوعى خيك" ولدت ميتة، فالقوات التي وعدت أن تكون كتلة داعمة للرئيس طوال عهده تحوّلت لخنجر بظهر رئيس العهد ووقفت ضد تمثيل الرئيس بحصّة وزارية خاصة به، ثم حاربت أي انجاز لأي وزير للتيار داخل الحكومة، وكانت بشراكة دائمة مع حركة أمل والاشتراكي كجبهة بمواجهة العهد.



لم تكتف القوات بالتعطيل والعرقلة، بل كانت رأس حربة بالانقلاب الذي يسمى "ثورة ١٧ تشرين"، فكانت على الأرض تستهدف رئيس الجمهورية وتطالب بإسقاطه، مع كل ما يعنيه اسقاط الرئيس المسيحي الوحيد في الدول العربية، وكانت ترسل شبابها لقطع الطرقات وإذلال الناس ومنعهم من سحب أموالهم من المصارف التي أقفلت بحجة قطع الطرقات وهرّبت أموال الفاسدين وحيتان المال إلى الخارج، بمعونة شركات شحن الأموال وعلى رأسها شركة ميشال مكتّف، الذي كان على لائحة القوات الانتخابية عام ٢٠١٨، والذي أثبت القضاء تورطه بتهريب أكثر من مليار دولار الى الخارج بعد ١٧ تشرين.



هل تناسى القواتيون "اوعى خيك" حين نزلوا الى الشارع وهتفوا يومياً الهيلا هو شتماً وتحقيراً لرئيس التيار جبران باسيل؟ أين اوعى خيك من دعوة سمير جعجع لاسقاط الرئيس علناً وبشكل واضح؟



يقولون بأن التيار وراء فشل الثنائية المسيحية، علماً أن الجنرال عون بادر وزار جعجع في زنزانته عام ٢٠٠٥ لطيّ صفحة الماضي لكن جعجع بادره بالتحالف مع قوى ٨ و١٤ ضده. العماد عون زار معراب وعوّمها سياسياً وأعطى لجعجع قيمة اكبر من حجم كتلته وتأثيرها الرئاسي فبادله بمحاربة عهده. الرئيس عون أعطى للقوات حجم وزاري لائق لم تشهده بتاريخها بعد أن كانت تعطى وزيراً للسياحة (جو سركيس) في حكومات سابقة او حقيبتين وزاريتين اذا تكارموا عليها.



ليس التيار من طعن بالقوات بل هي من طعنت به، ولن ننسى ما فعلته لإجهاض قانون اللقاء الارثوذكسي بعد أن توافقت عليه القوى المسيحية في بكركي.



تتمول القوات من دول الخليج بهدف ضرب التيار الوطني الحر انتخابياً، وتتسوّل الأموال ببرقيات نشرتها ويكليكس، ثم تدّعي الوطنية والسيادة وتبرر تمويلها بشعار الفاندرايزنغ.



وها هي القوات اليوم بعد ثورة "كلن يعني كلن" تعود لنسج تحالفات مع الاشتراكي والمستقبل في الجبل، وتحالفات مع حركة أمل في المجلس النيابي لاسقاط كل مشروع قانون اصلاحي، فتحوّل شعار "أوعى خيك" لتوصية "أوعى من خيك".