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كلمة للرئيس عون

20
NOVEMBER
2021
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لمناسبة الذكرى ال78 للاستقلال، يوجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة الى اللبنانيين، الساعة الثامنة مساء غد الأحد عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، يتناول فيها الأوضاع الراهنة في البلاد وموقف لبنان من التطورات الأخيرة.


برقيات تهنئة
وللمناسبة، تلقى الرئيس عون عددا من برقيات التهنئة، من ملوك ورؤساء عدد من دول العالم، ابرزها من ملكة بريطانيا اليزابت الثانية، وملك اسبانيا فيليبي السادس، وملك المغرب محمد السادس، ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريللا، ورئيسة الجمهورية اليونانية كترينا ساكيلاروبولو، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، ورئيس جمهورية المانيا الاتحادية فرانك-فالتر شتاينماير.


برقية الملكة اليزابت
وجاء في برقية الملكة اليزابت: "يطيب لي لمناسبة احتفال الجمهورية اللبنانية بعيد الاستقلال، ان أتوجه اليكم، ومن خلالكم الى الشعب اللبناني بأحّر التهاني. وارجو، بعد مرور سنة من الصعاب، ان نعمل معا من اجل تحقيق تقدّم مطرد يساهم في بلوغ أيام افضل في المستقبل."


برقية ملك اسبانيا
وجاء في برقية ملك اسبانيا: "بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، أتقدم من فخامتكم بأحر التهاني القلبية من قبلي ومن قبل الحكومة الاسبانية والشعب الاسباني."


برقية ملك المغرب
وجاء في برقية ملك المغرب: "يطيب لي ان اجدد لفخامتكم مدى تقديري لأواصر الأخوة والتضامن التي تجمع بين بلدينا، مؤكدا لكم اصراري على مواصلة العمل سويا من أجل اثراء علاقتنا الثنائية والرقي بها الى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين.


برقية الرئيس الإيراني
وجاء في برقية الرئيس الإيراني: "نحن على ثقة تامة بأن لبنان سيبقى كما عهدناه دوما، بلدا آمنا ومستقرا وآخذا في النمو والتطور، بفضل عنايتكم وجهود المسؤولين وهمّة الشعب اللبناني. وأوكد لكم ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكما كانت دوما، لن تألو جهدا من أجل ترسيخ العلاقات الثنائية في اطار المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين."


برقية الرئيس الايطالي
وجاء في برقية الرئيس الأيطالي: "في هذا الوقت البالغ الصعوبة، والذي زاد من مضاعفاته تفشي جائحة كورونا، يطيب لي ان اجدد لكم دعم إيطاليا لأستقرار لبنان وسلامته، كما أثبتت ذلك بلادنا بشكل متواصل، لا سيما من خلال مشاركتها في قوات "اليونيفيل" في الجنوب. ونحن نأمل ان تضطلع الحكومة الجديدة بمهمة القيام بالإصلاحات الضرورية من اجل إعادة النهوض بالاقتصاد بما يتلاءم مع تطلعات الشعب اللبناني."


برقية رئيسة اليونان
وجاء في برقية الرئيسة اليونانية ساكيلاروبولو: "ان العلاقات بين بلدينا مبنية منذ التاريخ على الاحترام المتبادل وعلى الثقة المتبادلة، وانا انتهز هذه المناسبة لأؤكد على ان اليونان تقف متضامنة مع الشعب اللبناني الصديق في هذه اللحظات الصعبة التي يواجهها.


برقية الرئيس الصيني
وجاء في برقية الرئيس الصيني : "شهدت العلاقات الصينية-اللبنانية تطورا مطردا في السنوات الأخيرة. ونحن نحتفل بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ولبنان. وإنني أولي اهتماما بالغا لتطوير العلاقات الصينية-اللبنانية، ومستعد لبذل جهود مشتركة مع فخامتكم من اجل دفع علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين لتحقيق مزيد من التطور، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.


برقية الرئيس الألماني
وجاء في برقية الرئيس الألماني: " يواصل بلدكم مواجهة تحديات كبيرة منها التغلب على الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة. وقد شعرت بالاطمئنان عندما وصلني خبر تشكيل حكومة أخيرا في بلادكم. كذلك فإنني أرجو ان تؤدي حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي الى اتاحة هامش أكبر للتصرف على المستوى المالي. يعتمد الأمر على اغتنام القيادة السياسية لهذه اللحظة لكي تقود بلدكم بجسارة وبعد رؤية واضحة للخروج من الأزمة."

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