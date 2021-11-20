أقدما على خطف سيدتين وطلب فدية مالية!

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 19 /11 /2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة جسر المطار - الغبيري المواطنين (ع.ج) و (م.ج) بعد أن كمنت لحافلة نقل ركاب يستقلانها.

وكان الموقوفان قد أقدما على خطف السوريتين (ص.ف) و(آ.ع) مع ابنتها (9 أشهر) بعد إيهامهما بإمكانية مساعدتهما للسفر إلى هولندا عبر التهريب، كما أقدما بعد الخطف على طلب فدية مالية من ذوي السوريتين لقاء إخلاء سبيلهما.

وقد ُضبط بحوزتهما مبلغ من المال عائد للسيدتين بالإضافة إلى مسدس حربي.

سلّمت الطفلة إلى والدها، كما سُلِّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.