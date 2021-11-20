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مستخدمو هيئة إدارة السير: الاضراب المفتوح بدءا من الثلاثاء

20
NOVEMBER
2021
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أعلن مستخدمو هيئة إدارة السير والاليات والمركبات في بيان، ردا على بيان الهيئة الذي صدر صباح اليوم، الاضراب المفتوح بدءا من الثلاثاء في 23 الحالي، وجاء في البيان: "أمام التمادي في الطلب إلينا نحن المستخدمين الحضور يوميا إلى مراكز عملنا بحجة مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل مع العلم أن بدل نقلنا ما زال 8000 ل.ل. مما يجعل حضورنا اليومي إلى العمل أمرا شبه مستحيل، فراتبنا الشهري أصبح يعادل حرفيا ثمن 4 صفائح وقود. كما أننا لم نستفد من أي من المساعدات الاجتماعية التي تقرر منحها للعاملين في القطاع العام ولن نستفيد من منحة الأعياد على ما يبدو. هذا ولا يحرك أحد ساكنا لتحصيل حقوقنا الأخرى من مفعول رجعي لسلسلة الرتب والرواتب والدرجات الـ3".

 

وتابع "لذلك ونظرا لوضعنا المعيشي الذي يزداد سوءا مع تفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية ولعدم تفهم إدارتنا لظروفنا، نعلن الاضراب المفتوح بدءا من الثلاثاء 23 الحالي وحتى إشعار آخر، تحت مظلة الاتحاد العمالي العام، فحقوقنا لم تعد تحتمل مزيدا من التمييع الظالم والتجاهل المقصود ناهيك عن التهديد والوعيد رغم أننا لا نطالب بالمستحيل وإنما بأن يتم التعامل معنا أسوة بغيرنا من العاملين في القطاع العام. كما نؤكد أن كل من لا يلتزم الاضراب المعلن لا يمثل إلا نفسه ولا يعبر بالضرورة عن واقع حالنا الأليم".

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