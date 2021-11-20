ثلوج وعواصف وأمطار غزيرة

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية ومترافقة برياح ناشطة، تخف حدة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر مع انفراجات واسعة.

وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: منخفض جوي متمركز غرب تركيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي إلى طقس متقلب وممطر حتى ظهر الإثنين حيث يستقر تدريجا. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و25 درجة مئوية).

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت: غائم جزئيا إلى غائم وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، كما يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة برياح ناشطة وعواصف رعدية خصوصاً شمال وجنوب البلاد، كما نحذر من تشكل السيول في بعض المناطق، يتوقع تساقط الثلوج بشكل متفرق خلال الليل على ارتفاع 2000 متر وما فوق.

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية ومترافقة برياح ناشطة، تخف حدة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر مع انفراجات واسعة.

الإثنين: غائم جزئيا وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة مع تشكل ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة خلال الفترة الصباحية ومن ثم يستقر الطقس تدريجاً.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 إلى 23 درجة، فوق الجبال من 8 إلى 16 درجة، في الداخل من 10 إلى 18 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و45 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. حرارة سطح الماء: 23°م.

- الضغط الجوي: 1010 HPA أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,14 ساعة غروب الشمس: 16,33.