وضع اللبنانيين الموقوفين في تركيا قيد المتابعة

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تابع وزير الداخلية والبدليات باسم المولوي قضية اللبنانيين الموقوفين في تركيا والذين كانوا قد غادروا لبنان بطريقة غير شرعية.

وتواصلت لهذه الغاية مع سفارة لبنان في تركيا والمديرية العامة للأمن العام اللبناني وجرى تأمين الأوراق اللازمة لتسهيل عودتهم الى لبنان.

كما تابع المولوي قضية المركب العالق وسط البحر وتحديدا على بعد حوالي ٢٢،٨ ميل بحري والذي حمل على متنه عددا من اللبنانيين الذين حاولوا المغادرة بطريقة غير شرعية، وطلب من المديرية العامة للدفاع المدني البقاء في جهوزية تامة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي جمع المعلومات عن المسافرين.

وعثر الجيش اللبناني عليهم وهو يعمل على إعادتهم سالمين الى الشاطئ اللبناني.