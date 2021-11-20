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طقس نهاية الأسبوع عاصف

20
NOVEMBER
2021
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يؤثر منخفض جوي على لبنان بطقس غير مستقر مع تدني بدرجات الحرارة وتساقط امطار تكون متقطعة (غزيرة في بعض المناطق) وتترافق مع برق ورعد وثلوج على الجبال العالية.
 
السبت :
 
١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢١ درجة بقاعا بين ٧ و ١٦ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٩ و ١٥ درجة
 
٢- الجو : غائم مع ضباب وتتساقط امطار رعدية وتكون غزيرة في بعض المناطق مع تساقط حبات البرد فيما تتساقط الثلوج على ٢٢٠٠متر وتنخفض ليلاً الى ٢١٠٠متر
 
٣- الرياح : جنوبية غربية معتدلة ٣٠ - ٥٠ كم/س
 
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ - ٩٠٪؜
 
٥- الضغط الجوي ١٠٠٩ hpa
 
٦- الرؤية متوسطة تسوء جبلاً
 
٧- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة
 
الأحد: طقس غير مستقر والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٥ و ٢٠ درجة ، من ٧ الى ١٦ درجة بقاعا و من ٨ الى ١٥ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم مع امطار رعدية (متقطعة) غزيرة في بعض المناطق وتتساقط ثلوج على ٢١٠٠متر صباحاً فيما الرياح غربية - جنوبية غربية معتدلة ٣٠-٥٠كم/س
 
الاثنين: طقس متقلب والحرارة ترتفع وتتراوح ساحلا بين ١٥ و ٢٢ درجة ، من ٧ الى ١٧ درجة بقاعا و من ٨ الى ١٦ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئيا مع ضباب واحتمال خفيف ٣٠٪؜ لبعض الامطار الخفيفة والمحلية فيما الرياح غربية - جنوبية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.
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