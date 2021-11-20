طقس نهاية الأسبوع عاصف

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يؤثر منخفض جوي على لبنان بطقس غير مستقر مع تدني بدرجات الحرارة وتساقط امطار تكون متقطعة (غزيرة في بعض المناطق) وتترافق مع برق ورعد وثلوج على الجبال العالية.

السبت :

١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢١ درجة بقاعا بين ٧ و ١٦ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٩ و ١٥ درجة

٢- الجو : غائم مع ضباب وتتساقط امطار رعدية وتكون غزيرة في بعض المناطق مع تساقط حبات البرد فيما تتساقط الثلوج على ٢٢٠٠متر وتنخفض ليلاً الى ٢١٠٠متر

٣- الرياح : جنوبية غربية معتدلة ٣٠ - ٥٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ - ٩٠٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية متوسطة تسوء جبلاً

٧- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة

الأحد: طقس غير مستقر والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٥ و ٢٠ درجة ، من ٧ الى ١٦ درجة بقاعا و من ٨ الى ١٥ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم مع امطار رعدية (متقطعة) غزيرة في بعض المناطق وتتساقط ثلوج على ٢١٠٠متر صباحاً فيما الرياح غربية - جنوبية غربية معتدلة ٣٠-٥٠كم/س

الاثنين: طقس متقلب والحرارة ترتفع وتتراوح ساحلا بين ١٥ و ٢٢ درجة ، من ٧ الى ١٧ درجة بقاعا و من ٨ الى ١٦ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئيا مع ضباب واحتمال خفيف ٣٠٪؜ لبعض الامطار الخفيفة والمحلية فيما الرياح غربية - جنوبية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.