بيان هام لهيئة إدارة السير والاليات عن أيام العمل وتسديد رسوم الميكانيك...

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صدر عن هيئة إدارة السير والاليات والمركبات البيان التالي:

بناء لمقتضيات المصلحة العامة، ولحسن وانتظام سير العمل، وتخفيفا للازدحام داخل مصلحة تسجيل السيارات خصوصا بعد ارتفاع عداد اصابات كورونا في الآونة الأخيرة، تستأنف هيئة إدارة السير والآليات والمركبات إستقبال المواطنين أيام الأربعاء والخميس والجمعة في ٢٤-٢٥-٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢١ بالنسبة للأسبوع القادم لإنجاز معاملاتهم في مصلحة تسجيل السيارات في كافة الدوائر والأقسام والفروع في الدكوانة والمناطق، وأيام الأربعاء والخميس من كل أسبوع إعتبارا من الأسابيع اللاحقة (في الأول من كانون الأول ٢٠٢١) على أن تقوم المصلحة بإستقبال وكلاء الشركات والمعارض والمعقبين والمكاتب أيام الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

كما تذكر هيئة إدارة السير أنه بإمكان المواطنين تسديد رسوم السير السنوية (الميكانيك) في كافة مراكز OMT و ليبان بوست و BOB finance و Wish Money والمصارف.