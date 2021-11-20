تعويل على جولة ميقاتي الخارجية... هل تفتح ثغرة في جدار الأزمة؟

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يستعدّ الرئيس نجيب ميقاتي للقيام بجولة خارجية ستشمل الأسبوع المقبل كلاً من أنقرة والقاهرة بعد زيارة الفاتيكان، في حين أنه أوفد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب لزيارة موسكو وطلب النجدة من هناك.

وتعوّل أوساط وزارية عبر "نداء الوطن" على زيارات ميقاتي لعلها تفتح ثغرة في جدار الأزمة، وترى أن هذه العواصم فاعلة في الملف الإقليمي وتستطيع لعب دور في حل الأزمة اللبنانية - الخليجية.

وتوضح المصادر أن ظروف زيارة ميقاتي إلى تلك العواصم مغايرة لجولات الرئيس سعد الحريري، فحينها كان الحريري يسعى إلى فك "الفيتو" السعودي عليه، اما اليوم فإن المسألة ليست متعلقة بشخص ميقاتي بل بمصير بلد بأكمله، فالمقاطعة الخليجية ستؤدي حكماً إلى ضرب الإقتصاد اللبناني ومعه تنهار مؤسسات الدولة، وبالتالي فإن ميقاتي يعتبر أن الخليج صديق للبنان ولشعبه لذلك هناك أمل بالحل.