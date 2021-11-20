أسرار الصحف ليوم السبت 20 تشرين الثاني 2021

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البناء



قالت مصادر في سوق الدواء أن وزير الصحة يقف عقائدياً في خندق الدفاع عن لغة السوق ضد مفهوم دولة الرعاية والدعم، ولذلك هو يتبنى الدفاع عن الوكلاء الحصريين للشركات المستوردة وعن المستشفيات الخاصة، ويسخر من الرهان على المستشفيات الحكومية والصناعة الوطنية للدواء وطلبات دعمها.



قالت مصادر نيابية إن التدقيق في الأسباب التي أعاد إليها رئيس الجمهورية عدم إجراء الانتخابات الفرعية خصوصاً ملف كورونا ليست عابرة بل قابلة للتكرار مع الانتخابات العامة، وتساءلت إذا كانت هذه الأسباب تعطل فرص انتخابات في أجزاء من لبنان فهي صالحة لتعطيل الانتخابات في كل لبنان.

الجمهورية

ـ أكد وزير خدماتي أنّ هناك تفويضاً ممنوحاً له من السلطة السياسية للتواصل مع دولة قريبة.

ـ مرجع روحي يسعى للتوافق في استحقاق يخصّ طائفته على قاعدة الأولوية لسيرة المرشحين وأقدميتهم.

ـ تدرس مرجعيات ودوائر مختصة مخرجاً لأزمة ماثلة تثير انقسامات عمودية في داخل مؤسسة حساسة يتوقع أن يتبلور قريباً بما يعيد الانتظام الى عمل المؤسسات.

اللواء



تهتم سفارات متعددة بهوية الانتماء الطائفي للمغتربين المسيحيين، ومدى اشتراكهم في الانتخابات، واللوائح التي يتجهون للتصويت لها..



يكتم مرجع كبير على أسماء النواب منتهية صلاحيات بقائهم مرشحين في الدورة الانتخابية المقبلة، لأسباب يحتفظ بسرّها لنفسه..



ما يزال جمركيون وأمنيون يتمرجلون على لبنانيين يأتون إلى بيروت، لجهة مصادرة أدوية محمولة باليد أو بحقيبة اليد وسواها!