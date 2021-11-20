living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم السبت 20 تشرين الثاني 2021

20
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء


قالت مصادر في سوق الدواء أن وزير الصحة يقف عقائدياً في خندق الدفاع عن لغة السوق ضد مفهوم دولة الرعاية والدعم، ولذلك هو يتبنى الدفاع عن الوكلاء الحصريين للشركات المستوردة وعن المستشفيات الخاصة، ويسخر من الرهان على المستشفيات الحكومية والصناعة الوطنية للدواء وطلبات دعمها.

قالت مصادر نيابية إن التدقيق في الأسباب التي أعاد إليها رئيس الجمهورية عدم إجراء الانتخابات الفرعية خصوصاً ملف كورونا ليست عابرة بل قابلة للتكرار مع الانتخابات العامة، وتساءلت إذا كانت هذه الأسباب تعطل فرص انتخابات في أجزاء من لبنان فهي صالحة لتعطيل الانتخابات في كل لبنان.

 

الجمهورية
ـ أكد وزير خدماتي أنّ هناك تفويضاً ممنوحاً له من السلطة السياسية للتواصل مع دولة قريبة.
ـ مرجع روحي يسعى للتوافق في استحقاق يخصّ طائفته على قاعدة الأولوية لسيرة المرشحين وأقدميتهم.
ـ تدرس مرجعيات ودوائر مختصة مخرجاً لأزمة ماثلة تثير انقسامات عمودية في داخل مؤسسة حساسة يتوقع أن يتبلور قريباً بما يعيد الانتظام الى عمل المؤسسات.

 

اللواء

تهتم سفارات متعددة بهوية الانتماء الطائفي للمغتربين المسيحيين، ومدى اشتراكهم في الانتخابات، واللوائح التي يتجهون للتصويت لها..

يكتم مرجع كبير على أسماء النواب منتهية صلاحيات بقائهم مرشحين في الدورة الانتخابية المقبلة، لأسباب يحتفظ بسرّها لنفسه..

ما يزال جمركيون وأمنيون يتمرجلون على لبنانيين يأتون إلى بيروت، لجهة مصادرة أدوية محمولة باليد أو بحقيبة اليد وسواها!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout