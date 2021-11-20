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عناوين الصحف ليوم السبت 20 تشرين الثاني 2021

20
NOVEMBER
2021
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الأخبار

ـ إسرائيل تطلب وأميركا ترعى والتنفيذ مصري وخليجي: كيف نمنع ارتباط غزّة ببقيّة فلسطين؟
ـ حليب الرضع بعد «الترشيد»: للمقتدرين فقط
ـ انتخابات نقابة المحامين: أحزاب «تزرع» مستقلّين لـ«تقطف» النقيب
ـ المالكي يهندس «الكتلة الأكبر»: العرش قبل النقش

البناء
ـ ميقاتي يستعد لدعوة الحكومة نهاية الأسبوع المقبل… والثنائي: لم تتبلور الأمور بعد
ـ أزمة الدواء تحاصر وزير الصحة الرافض لربط عودة الدعم بالمكتب الوطني
ـ أسبوع حاسم في مصير بيطار وأهالي الشهداء يسحبون وكالتهم لنقابة المحامين

الجمهورية
ـ مخارج غير ناضجة لإطلاق الحكومة
ـ مطالب لإنصاف المودع
ـ دائرة المغتربين «مخالفة للدستور» وماذا عن وحدة المعايير؟

اللواء
ـ «الثنائي» لن يُشارك بجلسة للحكومة قبل إبعاد بيطار
ـ عون ينتظر لقاء احتفال الفياضية.. وعودة الحراك إلى الشارع لاستعادة الودائع وتوفير الدواء
ـ الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بتعويض لبنان 856 مليوم دولار
ـ بريطانيا تحظر حماس: منظمة بقدرات إرهابية

الديار
ـ لبنان في دائرة مُقفلة: لا حلول الآن... وتراجع اقتصادي سبعين سنة الى الوراء
ـ ميقاتي يدعو لجلسة حكومة... وحزب الله: اقالة بيطار اولاً
ـ عدوان يترأس «لجنة الادارة والعدل» التي اقرّت حضور المحامي ومنع التعذيب على الموقوف

نداء الوطن
ـ قائد الجيش للعسكريّين: نسعى إلى الحفاظ على كرامتكم
ـ "حزب الله" عن دعوة الحكومة: "ما في شي منّو"!

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