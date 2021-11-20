إرجاء «مصالحة خلدة» إلى اليوم

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أرجئ اجتماع مصالحة خلدة، الذي كان من المفترض عقده أمس، إلى اليوم بسبب انشغال مدير المخابرات العميد أنطوان القهوجي المكلّف من قبل قائد الجيش بمتابعة ملف المصالحة. وعلمت «الأخبار» أن الاجتماع الذي سيعقد في مكتب القهوجي سيضمّ ستة أشخاص يمثلون عرب خلدة، إلى جانب رئيس اتحاد العشائر العربية جاسم العسكر، كما سيضم ممثلين عن حزب الله. وذكرت المصادر أن الاجتماع أوليّ لبحث الإطار العام للمصالحة التي لم يبدأ مسارها حتى اليوم. وهذا الاجتماع سيخوض في مطالب أهالي شهداء خلدة، الذين سقطوا في الأول من آب الفائت، بإطلاق النار على مشيّعي الشهيد علي شبلي الذي قضى قبل ذلك بيوم في منطقة الجية. كذلك ستُربَط تلك المطالب بمسار الملف القضائي القائم أمام المحكمة العسكرية.