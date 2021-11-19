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اصدار مذكرة توقيف بحق أبرز تجار المحروقات في لبنان

19
NOVEMBER
2021
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أصدرت قاضية التحقيق في الشمال سمرندا نصار مذكرة توقيف غيابية بحق جمال عثمان أبرز تجار المحروقات في لبنان، وذلك في ملف احتكار وتهريب محروقات.

في الملف الذي وصل إلى القاضية نصار، ثمة بلاغ بحث وتحر كان صدر بحق عثمان الذي كان توارى وخرج من لبنان إلى تركيا قبل أن يعود الى لبنان.
وعلى أساس هذا البلاغ، سطرت نصار مذكرة توقيف غيابية بحقه.

في الملف أيضًا، ثلاثة موقوفين لم يتم سوقهم إلى جلسة الخميس لاستجوابهم، فتم تحديد جلسة جديدة لهم يوم الثلثاء. ومن بين الموقوفين، علي صبحي فرج وهو نفسه الذي كان يملك خزان التليل الذي انفجر وتسبب بالكارثة وقتل الأبرياء.

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