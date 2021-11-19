جنبلاط يحذر: الأزمة ستزيد!

A + A -

رأى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أننا "نتجه إلى المجهول، والأزمة ستزيد. انتظرنا سنة لتشكيل الوزارة حين ظهر لنا الثلث المعطّل، واليوم وبدل أن يكونوا ثلثاً، هناك واحد معطل، لكن النتيجة نفسها".

حديث جنبلاط جاء أثناء زيارة حزبية، حيث قال: "تعرفت على شريف فياض بقيادة عاليه، عندما كان هناك حفنة من ضباط الجيش اللبناني الذي أسميهم الضباط الأحرار، مثل الضباط الأحرار الذين رافقوا جمال عبد الناصر بالإنقلاب، ولكن نحن لم نقم بإنقلاب، نحن قمنا بالدفاع عن النفس، نحن دافعنا عن أنفسنا، لقد كان شريف فياض رحمه الله، رجا حرب، سليم أبو إسماعيل، رياض تقي الدين، كانوا كثراً، ولكن حفنة صغيرة مع كمال جنبلاط في المبنى الأصفر بين عاليه وسوق الغرب، وانطلقنا وبنينا جيش التحرير الشعبي، الذي كان أداة الدفاع عن عروبة الجبل وعن فلسطين وعن الإمتداد العربي الموضوعي بيننا وبين سوريا، وافتتحنا جيش التحرير الشعبي ببحمدون الذي فتح الطريق للعرب وللمقاومين الى بيروت الى الجنوب وإلى الإقليم وغيرها من المواقع".

وأضاف جنبلاط: "هذه كانت مسيرة شريف فياض، واليوم نستذكرها مع الشباب المناضلين الذين شاركوا آنذاك بالحروب والمعارك، ونُعد كتاباً خاصاً بجيش التحرير الشعبي، وبذات الوقت هناك قسم يتعلق بوليد جنبلاط، ذكرياتي وتاريخي الذي وعدت به غسان شربل وسوف نفصله، وسوف ينتج كتابان، كتاب يتعلق بذكرياتي يأخذها غسان شربل لأنه مؤرخ جيد لكنه يريد بعض المعطيات، وجيش التحرير الشعبي نعد له كتابا خاصا".