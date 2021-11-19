السفير الخازن للـtayyar.org: زيارة ميقاتي للفاتيكان تكتسب أهمية في ظل ظرف صعب للبنان

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الخميس المقبل سيحطّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الفاتيكان حيث يلتقي البابا فرنسيس، ولهذه الزيارة أهمية خاصة نظراً الى أنها تأتي في ظرف صعب يمرّ به لبنان، بحسب ما يشير السفير اللبناني لدى الكرسي الرسولي د. فريد الخازن للـtayyar.org مضيفاً أن الفاتيكان لطالما كان حريص على متابعة الاوضاع في لبنان ولطالما وقف الى جانبه في أحلك الظروف. وقال الخازن لموقعنا أن الفاتيكان بإمكانه تقديم دعم على المستوى الدبلوماسي للبنان، مشيراً في هذا الاطار الى أن البابا كان التقى كلا من الرئيس الاميركي جو بايدن والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل، وهو سيلتقي، في اليوم التالي لزيارة ميقاتي، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حيث من المتوقع أن يحضر الملف اللبناني على طاولة البحث.

ويقول الخازن للـtayyar.org إنه من الجائز أن يكون الفاتيكان غير قادر على ايجاد الحلول لكل الازمات اللبنانية، ومنها الأزمة المستجدة مع دول الخليج، خصوصاً الا علاقات دبلوماسية بين الفاتيكان والمملكة العربية السعودية...لكنه يشدّد في الوقت عينه على أن لبنان يحتاج لغطاء دولي للحفاظ على استقراره وليحدّ من تأثير الأزمات الخارجية عليه، وهذا ما يعمل عليه.

وفي الختام أكد الخازن لموقعنا أن لبنان في قلب البابا فرنسيس وزيارته دائما واردة، كنه الان ينهي الزيارات التي تم إرجاؤها بسبب كورونا .