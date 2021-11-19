علي درويش للـtayyar.org: الدعوة الى جلسة حكومية قد توجّه قبيل أو بعيد زيارة رئيس الحكومة الى الفاتيكان في الخامس والعشرين من الجاري

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بعد كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مقر الاتحاد العمالي العام اليوم حيث أعلن أنه بصدد دعوة لجلسة حكومية قريباً وأنه تشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بهذا الموضوع خلال لقائهما الصباحي، أكد النائب علي درويش للـtayyar.org أن الدعوة الى جلسة حكومية قد توجّه قبيل أو بعيد زيارة رئيس الحكومة الى الفاتيكان التي تحددت في الخامس والعشرين من الجاري، خصوصاً أن هناك قناعة تكوّنت لدى الجميع أنه من الضروري أن يعاود مجلس الوزراء الاجتماع، لما للقضايا المعيشية من أهمية، وقد بات على جدول أعماله المرتقب ما يقارب المئة بند على هذا الصعيد.

وردّاً على سؤال حول قضية القاضي طارق البيطار، جدد درويش التأكيد لموقعنا أن هذه المسألة قضائية بحت وتُعالج في القضاء، أما ما هو مرتبط بالوزير جورج قرداحي فقال درويش إن هناك صورة ستتبلور لحظة الدعوة الى انعقاد جلسة حكومية والأمر مرهون بإعلان من رئيس الحكومة أو قد تتضح بعيد الدعوة، من دون أن يضيف مزيداً من التفاصيل.

غير أن المفاجأة كانت في ما أعلنته مصادر حزب الله للـtayyar.org في مقابل كلام ميقاتي، حيث أعربت هذه المصادر عن اعتقادها أنه لن تكون هناك جلسات حكومية قريباً قبل معالجة الأسباب التي حالت دون انعقاد مجلس الوزراء، مضيفة أن "كل المواقف التي تُطلق لا علم لنا بها ولسنا معنيين بها".

أما على خط قصر بعبدا، فأكدت مصادر مطلعة على أجوائه لموقعنا، أن القضايا المعيشية تأتي قبل أي شيء، لذلك باتت هناك حاجة لاجتماع مجلس الوزراء، مضيفة أن الدعوة لا يقصد بها أبداً الشرذمة أو حشر أي فريق سياسي. وقالت المصادر أنه إضافة الى القضايا المعيشية هناك قضايا ملحّة كقضية العلاقة مع دول الخليج والسعودية بالتحديد من الضروري مناقشتها على طاولة الحكومة. وختمت المصادر المطلعة على أجواء قصر بعبدا بالقول:"نحن نرغب في أن تعود الحكومة الى سابق عملها لأن التصريف الواقعي مرفوض في ظلّ الظروف التي نمرّ بها".