الرئيس عون: تلقى برقية تهنئة بالاستقلال من نظيره الأميركي بايدن: اؤكد لفخامتكم وقوف الولايات المتحدة المتواصل الى جانبكم

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تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برقية من نظيره رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن، هنأه فيها بعيد الاستقلال، مؤكدا "وقوف بلاده الى جانب الشعب اللبناني، ولا سيما في الوقت الذي يواجه تحديات معاصرة".

واثنى الرئيس الأميركي على "علاقات الشراكة التاريخية بين البلدين".



وفي ما يلي نص البرقية: "يطيب لي لمناسبة عيد الاستقلال ان اتقدم، بإسم الشعب الأميركي، من الشعب اللبناني، بأطيب التمنيات.

يرتبط كل من لبنان والولايات المتحدة الأميركية بعلاقات شراكة تاريخية مديدة، ومتجذرة بفضل الصداقة القائمة بين شعبينا.

وفي الوقت الذي يواجه الشعب اللبناني تحديات معاصرة في الآونة الراهنة، يطيب لي أن اؤكد لفخامتكم وقوف الولايات المتحدة الأميركية المتواصل الى جانبكم"