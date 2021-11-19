اجتماع بين مدير عام الزراعة ومحافظ البقاع والنائب العام الاستثنافي في البقاع

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قام مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود على رأس وفد ضم رئيس مصلحة زراعة البقاع خليل عقل ورئيس دائرة التنمية الريفية في البقاع الين الصقر ورئيس المركز الزراعي في زحلة سليم معلوف بزيارة محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة في مكتبه في سراي زحلة وعقد اجتماع تنسيقي لتعزيز التعاون المشترك وجرى استعراض البرامج والمشاريع التي تقوم بها وزارة الزراعة وعمل مصلحة الزراعة في البقاع ، ثم انتقل لحود والوفد المرافق الى قصر العدل في زحلة وعقد اجتماع مع النائب العام الاستثنافي في البقاع القاضي منيف بركات في مكتبه وجرى البحت بعمل الفرق التابعة لوزارة الزراعة في محافظة البقاع لتعزير سلامة الغذاء واحترام النوعية والمواصفات وحماية الثروة الحرجية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المرتكبين