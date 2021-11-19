بري: لحفظ حقوق المودعين لودائعهم في المصارف

A + A -

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير المال يوسف خليل حيث جرى التأكيد على حفظ حقوق المودعين لودائعهم في المصارف وإلتزام المجلس النيابي بإصدار التشريعات الكفيلة بتثبيت هذه الحقوق وحمايتها ورفض أي محاولة لإسقاطها بالتقادم أو بمرور الزمن .

الرئيس بري بحث الموضوع نفسه خلال لقائه النائب الأول لحاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري وأكد رئيس المجلس على نفس المبدأ الذي يصون هذه الحقوق وعدم السماح بتجاوزها تحت أي ظرف من الظروف . على صعيد آخر تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري برقية تهنئة من رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد باقر قاليباف هنأه فيها بعيد الاستقلال .