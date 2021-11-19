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اجتماعٌ بين ميقاتي وحاكم مصرف لبنان.. هذا ما تمّ بحثه

19
NOVEMBER
2021
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إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي.

وبعد اللقاء، صرّح سلامة بالآتي: "طلبت اليوم موعداً للقاء دولة الرئيس ميقاتي بهدف تسليمه التقرير الذي أعدته شركة سمعان وغلام للتدقيق BBO بناءً على طلب مني والذي يتضمن التدقيق بحساباتي الشخصية والحسابات التي تثار في الإعلام منذ نحو سنة ونصف السنة وهي أيضاً موضوع تحقيقات قضائية.

 

لقد سلّمتُ دولة الرئيس هذا التقرير إنطلاقاً من مبدأ الشفافية، ولكي تكون لديه المعطيات المدققة التي تثبت بكل وضوح أن لا أموال قد دخلت الى مصرف لبنان من العمليات التي لها علاقة بشركة "فوري" ولا أموال من مصرف لبنان استفدتُ منها أنا شخصياً، وأن حساباتي لدى المصرف هي منفصلة تماماً عن حسابات البنك المركزي.

سئل: هل هذه الخطوة استباق لموضوع التدقيق الجنائي؟

أجاب: لا علاقة بين الموضوعين، فالتدقيق الجنائي يأخذ مجاله، وما قمتُ به هو مبادرة شخصية مني كي أتمكن من وضع المعطيات العلمية أمامكم والتي تدحض كل ما نسمع أو نقرأ،ومن شائعات ترمى هنا وهناك ضمن حملة ممنهجة ومبرمجة للنيل مني ومن كرامتي. هذا الموضوع لا علاقة له أبداً بباقي الأمور، سواء التدقيق الجنائي أو التحقيقات القضائية.

سئل: هل ستسلّم هذا التقرير في لبنان وخارجه حيث هناك دعاوى قضائية؟
أجاب: نعم.

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