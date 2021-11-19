الرئيس عون عرض مع الرئيس ميقاتي الأوضاع

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في التاسعة الا ربعاً من صباح اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء المستجدات الأخيرة.

كما تطرق البحث الى نتائج الاجتماعات التي تعقدها اللجان الوزارية المكلفة متابعة مختلف المواضيع التي تعمل الحكومة على درسها واعداد اللازم لعرضها على مجلس الوزراء الذي تقرر ان يعاود جلساته قريباً.

كذلك تناول البحث العلاقات اللبنانية ـــ الخليجية والعمل القائم على اكثر من صعيد من اجل معالجتها انطلاقاً من حرص لبنان على إقامة افضل العلاقات بينه وبين الدول العربية الشقيقة عموماً، والسعودية ودول الخليج خصوصاً.

ولم يدل الرئيس ميقاتي لدى مغادرته قصر بعبدا بأي تصريح.