كورونا - ١٤ حالة حرجة وحالة وفاة في هذه المستشفى!

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صدر التقرير اليومي لمستشفى طرابلس الحكومي ليوم الجمعة بتاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠٢١ عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.
وجاء في نص التقرير:
عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: ٢١
عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال ٢٤ ساعة المنصرمة: ٠
عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال٢٤ ساعة المنصرمة : ٠
مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: ١٣٦٦
عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: ٠
عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: ١٤