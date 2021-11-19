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عناوين الصحف ليوم الجمعة 19 تشرين الثاني 2021

19
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الأخبار

عون: لا انتخابات في 27 آذار
عون عن الانتخابات: لن أُوقّع سوى مرسوم 8 أو 15 أيّار
التخلّف العلمي آتٍ!
مراكز الأبحاث في «اللبنانية»
‫لجنة المؤشّر ممنوعة من دراسة غلاء المعيشة
‫«الرمال المُنزلِقة» تُقلق إسرائيل: الأسد لن يبتعد عن إيران

البناء

تبادل التغطية الخليجية لمفاوضات فيينا والتغطية الأميركية للتفاوض الخليجي ـ الإيراني
قرارات حكومية لتخفيف المعاناة: بدل النقل ونصف راتب ودعم أدوية الأمراض المستعصية
شهر قضائي سيحسم مصير بيطار وصوان وقانون الانتخابات… ويفتح الباب للحكومة

الديار

«مُسكنات» حكوميّة ترقيعيّة لا توقف الانهيار... مُؤشّر الغلاء 700 بالمئة !
التصعيد الكويتي «مش يتيم».. بري <يجسّ النبض» .. وأنقرة «مُتشائمة»
بريطانيا تخشى «الفوضى» الأمنيّة .. ومولوي يُفضّل الانتخابات في أيار ؟

 

اللواء

اشتباك بين القضاء والطبقة السياسية.. ومنحة المساعدة تواجه بالمطالبة بتصحيح الأجور
جنبلاط يتخوف من تأجيل الإنتخابات.. وتوقيف 18 لبنانياً في الكويت بتهمة تمويل حزب الله

نداء الوطن

هيئة التمييز "تتبصّر وتتريّث"... وعبّود تحت مجهر "القبع"!
حكومة "الوقت الضائع": كرّ وفرّ "وسياحة وسفر"!

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