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قيادة الجيش وبلدة شعث شيعتا الجندي الشهيد محمد العرب

18
NOVEMBER
2021
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 شيعت قيادة الجيش وأهالي بلدة شعث - قضاء بعلبك الجندي الشهيد محمد العرب، الذي استشهد في 17/11/2021 في مدينة صيدا، بحضور حشد من المواطنين والعسكريين.

بدأ التشييع بإقامة مراسم التكريم أمام مستشفى حمود- صيدا، حيث أدت له ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، ثم نقل جثمانه إلى بلدته.


وفي بلدة شعث، أقيم حفل التأبين، بحضور العميد المهندس محمد الجابي ممثلا وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وألقى كلمة في المناسبة قال فيها: "لقد اختار محمد طريق الشرف والتضحية والوفاء عن رغبة واقتناع، متطلعا إلى خدمة بلده وصون كرامته وسلمه الأهلي. ومن المؤكد أن مفهوم الاستشهاد في سبيل الوطن ظل حاضرا في وجدانه منذ انخراطه في صفوف المؤسسة العسكرية، تماما كما هو حاضر في وجدان رفاقه ممن سلكوا درب الأبطال".

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