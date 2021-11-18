ميقاتي يعلن عن "مفاجأة سارة" للعاملين في القطاع العام..

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اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن منحة اجتماعية ستشمل كل العاملين في القطاع العام "قدرها نصف راتب بدءا من 1 تشرين الثاني ونصف راتب قبل الأعياد على أن لا تقل عن مليون ونصف ولا تزيد عن 3 ملايين ليرة".

ولفت الى أنه تم اقرار بدل نقل ٦٤ الف عن كل يوم حضور. وقال: "نذكّر الموظفين بوجب الحضور الى الادارات بنسبة 66 في المئة، لافتا الى أن هذه المقررات ذات طابع استثنائي ريثما تتم اعادة النظر في موازنة 2022 التي ستنجز في أقرب وقت وهي ستكون على طاولة أول جلسة لمجلس الوزراء ليقرّها.

كما ناشد الجميع التعاون "لأننا نمرّ في ظروف صعبة ولذلك قررنا إقرار هذه المنحة الاجتماعية ولم نفرض أي ضريبة لأن لدى وزارة المال مبلغاً يغطيها ولم نتطرق لموضوع الدولار الجمركي لأننا لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ بأخرى".