وزير الأشغال: ‏الورش الفنية نظفت كل النقاط الحمراء وعزلتها تفاديا لأي أضرار بسبب العواصف

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أعلن المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في بيان، أن “‏الورش الفنية لمتعهدي الوزارة أكملت عملها في كل النقاط الحمراء وقامت بأعمال التعزيل والتنظيف، وهي لا تزال على استعداداتها لمتابعة ذلك، والوزارة تناشد البلديات العمل على رفع النفايات، والأهالي عدم رمي النفايات بشكل عشوائي، تفاديا لأي أضرار متوقعة من جراء العواصف الآتية”.



وأشار إلى أن “الورش الفنية قامت أيضا بأعمال التعزيل والتنظيف عند مجرى نهر الغدير وضمن حرم مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وتناشد الوزارة مجددا الأهالي عدم رمي النفايات في مجراه، تفاديا لأي انسداد قد يحدث من جراء هطول الأمطار”.