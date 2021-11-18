الاعتداء على موظفي الضمان.. تكسير زجاج بعض المكاتب

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قال المكتب الإعلامي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنّ "مستخدمي مكتب الصندوف في الشويفات لاعتداء سافر، حيث تمّ تكسير زجاج بعض المكاتب والتعرّض لمستخدمي الصندوق بكلمات وتصرّفات نابية، إضافة إلى التهديد الذي ما زال مستمرّاً حتى اليوم".



وتابع أنّ "إدارة الصندوق، بشخص مديرها العام محمد كركي، تدين وبشدّة أي اعتداء يتعرّض إليه العمال في الصندوق وتعلن أنّها سوف تتّخذ أقصى الإجراءات القضائية بحقّ المعتدي، وتطالب الجهات الأمنية والقضائية باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مستخدمي ومكاتب الصندوق ولاسيّما مكتب الشويفات".