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الرئيس عون تابع معالجة وضع العلاقات بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج

18
NOVEMBER
2021
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اصدار برنامج تكريم رجالات الاستقلال في الذكرى الـ78 للاستقلال 
رئيس الجمهورية تسلم دعوة لحضور رتبة تولية المطران إبراهيم على ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
 
أصدرت المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية مذكرة بالتنسيق مع مديريتي المراسم في مجلس النواب ومجلس الوزراء تضمنت برنامج تكريم رجالات الاستقلال، لمناسبة الذكرى الـــ 78 للاستقلال، بوضع أكاليل من الزهر على اضرحتهم باسم "الجمهورية اللبنانية" وذلك يوم الاحد في 21 تشرين الثاني الجاري، وفق الاتي:
- تمثال الرئيس بشارة الخوري في شارع بشارة الخوري: الوزير هنري خوري الساعة 10.
- ضريح الرئيس كميل شمعون في دير القمر: الوزير هكتور حجار الساعة 11,30.
- ضريح الرئيس  فؤاد شهاب في غزير: الوزير موريس سليم الساعة 10.
- ضريح الرئيس صبري حمادة في الهرمل: الوزير علي حمية الساعة 11.
- ضريح الرئيس عادل عسيران في جبانة البوابة الفوقا في صيدا: الوزير يوسف الخليل  الساعة 11.
- ضريح الرئيس رياض الصلح في الاوزاعي: الوزير عباس الحلبي الساعة 10.
- ضريح الرئيس عبد الحميد كرامي في طرابلس: الوزير بسام مولوي  الساعة 10.
- ضريح الرئيس صائب سلام في جبانة الشهيد في محلة قصقص: الوزير ناصر ياسين 
الساعة 10.30.
- ضريح الرئيس رفيق الحريري في ساحة الشهداء: الوزير بسام مولوي الساعة 12.00.
- ضريح الرئيس حبيب أبو شهلا في مار الياس بطينا: الوزير وليد فياض الساعة 11.
- ضريح الوزير سليم تقلا في ذوق مكايل: الوزير وليد نصار الساعة 11,30.
- ضريح الأمير مجيد أرسلان في خلدة: الوزير مصطفى بيرم الساعة 10.30.
- ضريح الوزير حميد فرنجيه في اهدن: الوزير جوني القرم الساعة 11.
- تمثال الشيخ بيار الجميل في بكفيا: الوزير جورج بوشيكيان الساعة 11.
- ضريح المرحوم عدنان الحكيم في الباشورة: الوزير امين سلام الساعة 9.30.
ويزور الوزير عصام شرف الدين عند الساعة الحادية عشرة والنصف  قبل ظهر اليوم نفسه بيت الاستقلال في بشامون، فيما يزور النائب قاسم هاشم في الساعة الحادية عشرة قلعة راشيا.
ويوم الاثنين في 22 تشرين الثاني الجاري، يضع وزير الدفاع الوطني موريس سليم إكليلا باسم "الجمهورية اللبنانية" على قاعدة  تمثال الأمير فخر الدين في وزارة الدفاع الوطني في اليرزة الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.
ويضع الوزير عباس الحلبي إكليلا من الزهر امام اللوحة التذكارية في محلة الظريف حيث استشهد الرئيس رينيه معوض، وذلك عند الساعة الثانية بعد الظهر.
على صعيد آخر، يضع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إكليلا من الزهر على ضريح شهيد الاستقلال سعيد فخر الدين في عين عنوب وذلك الساعة الحادية عشرة قبل  ظهر الاثنين 22 تشرين الثاني.
استقبالات رئيس الجمهورية
الى ذلك، تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأوضاع العامة في البلاد والاتصالات الجارية لمعالجة الوضع الذي نشأ على صعيد العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج وذلك في اطار التأكيد على رغبة لبنان في إقامة افضل العلاقات مع الدول العربية عموما ودول الخليج خصوصا.
الوزير السابق فريج صابونجيان والدكتور فؤاد أبو ناضر
وعلى صعيد اللقاءات، استقبل الرئيس عون الوزير السابق فريج صابونجيان والدكتور فؤاد أبو ناضر وعرض معهما الأوضاع الاقتصادية وسبل معالجتها والحد من انعكاساتها السلبية على المجتمع اللبناني.
 
المطران عصام يوحنا درويش
واستقبل الرئيس عون، في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي، رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش، الذي سلمه دعوة باسم الأبرشية لحضور صلاة الغروب التي ستجري فيها رتبة تولية الراعي الجديد للابرشية المطران إبراهيم مخايل إبراهيم، وذلك يوم السبت 18 كانون الأول المقبل الساعة الثالثة والنصف في كاتدرائية سيدة النجاة في زحلة. ويسبق الاحتفال استقبال المطران الجديد في ساحة المطرانية الساعة الثالثة بعد الظهر. علما ان المطران إبراهيم سوف يحتفل بالليترجيا الإلهية  يوم الاحد 19 كانون الأول المقبل الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وقد تمنى الرئيس عون التوفيق للمطران الجديد في مسؤولياته الروحية، منوها بالجهود التي بذلها المطران درويش خلال توليه ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع.
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