أبي رميا ترأس اجتماعاً تحضيراً للألعاب الأولمبية 2024: نأمل الفوز بميداليات

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عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب هاغوب ترزيان، فادي علامة، شامل روكز، سليم خوري، ادغار معلوف وأسعد درغام. كما حضر رئيس اللجنة الأولمبية بيار جلخ والأمين العام للجنة العميد حسان رستم.

وقال ابي رميا بعد الجلسة: "إن اجتماع اللجنة اليوم كان مخصصا لدراسة التحضيرات التي تقوم بها اللجنة الأولمبية للمشاركة بالألعاب الأولمبية الصيفية في باريس عام 2024 وبالطبع السؤال انه من اليوم نتحدث بهذا الموضوع، وبالواقع اننا نعلم ان كل بلد سوف يشارك بالألعاب الألمبية. الأمور لا تأتي بسهولة وبسرعة وتحتاج الى تحضير مسبق. ولهذا السبب كان هذا اللقاء اليوم حتى نعرف قبل ثلاث سنوات من هذا الحدث الرياضي الدولي ما هي التحضيرات التي تقوم بها اللجنة الألمبية بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية حول مشاركة لبنان وحظوظه في الحصول على ميداليات خلال هذا الحدث الرياضي".

أضاف: "لقد بلغنا من قبل اللجنة الأولمبية انه تم حتى هذه اللحظة تصنيف 16 لاعبا لـ 13 لعبة اولمبية للمشاركة في باريس 2024 وهذا نتيجة التنسيق القائم بينهم وبين الاتحادات الرياضية التي أرسلت هذه الأسماء التي تشكل طاقات ومواهب ممكن اولا ان تتأهل لهذه الألعاب الألمبية وثانيا أن يكون لديها حظوظ في الحصول على الميداليات. كما جرى النقاش حول القدرات المالية التي يجب أن تتأمن للجنة الأولمبية من أجل تأهيل هؤلاء اللاعبين. وطرحت أفكار من جهة لدينا وزارة الشباب والرياضة التي يجب ان تلعب دورها الاساسي في المساهمة بالاضافة الى القطاع الخاص الذي يمكن ان يلعب دورا ايجابيا من خلال المعلنين الذين يقومون بالرعاية لكل مؤسسة او شركة معنية ان تقوم بالرعاية من خلال تقديم المساهمات لأحد الألعاب التي نحن سنشارك بها. كذلك الأمر كان هناك طرح خلال النقاش سيما وان البنك الدولي ايضا لديه برامج للمساهمة في تطوير الرياضة والشباب. لذلك، سوف نعمل على تأمين لقاء بين اللجنة الأولمبية والبنك الدولي من أجل البحث معهم في إمكانية المساهمة لكي تكون هناك امكانات مادية أكثر لتكون بتصرف اللاعبين اللبنانيين الذين سوف يمثلون لبنان، وحتما الجهد هو على صعيد المدارس وعلى صعيد الاندية والاتحادات لأن هناك صقلا للطاقات الشبابية المؤهلة لتمثيل لبنان. وإن شاء الله، ان يجعلونا نعيش في حلم في 2024 وأن نرى العلم اللبناني يرفرف في باريس وان نفوز بميداليات كرياضيين لبنانيين".