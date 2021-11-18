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إقالة قرداحي.. الـ "MBC" تخرج عن صمتها

18
NOVEMBER
2021
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ردت مجموعة قنوات "MBC" السعودية، على الوثيقة التي تم تداولها بخصوص حصول وزير الإعلام جورج قرداحي، على مبلغ مالي كبير كتعويض لنهاية خدمته، مؤكدة أن الخطاب المتداول بخصوص إقالة قرداحي من منصبه في المجموعة، وصرف تعويضات لنهاية خدمته، مزور وينتحل صفة المجموعة.

 

وأوضحت في بيان، أن الخطاب المتداول "يحمل توقيع علي جابر بصفته المدير التنفيذي للمجموعة، علما أن علي جابر لم يشغل في يوم من الأيام هذا المنصب على الإطلاق، بل كان منصبه ومازال مدير عام القنوات في مجموعة MBC الأمر الذي ينسف مصداقية الخطاب من الناحية الإدارية، وقرداحي غادر MBC وأنها أصدرت بيان رسمي بهذا الخصوص آنذاك، حيث لم يكن علي جابر أصلا قد انضم موظفا إلى المجموعة ولم يكن قد شغل أي منصب إداري فيها، حيث انضم علي جابر إلى مجموعة MBC في شهر أيلول 2011، أي بعد مغادرة قرداحي للمجموعة. الأمر الذي ينسف مصداقية الخطاب الزمنية بالكامل، ويؤكد تزويره وضعف موارد من زوره".

 

ولفتت المجموعة في بيانها إلى أن "إنهاء خدمات أي موظف في المجموعة لا يتم إلا من خلال إدارة الموارد البشرية فقط، وذلك بحسب الهيكلة الداخلية للمجموعة، وبالتالي لا يمكن لأي مدير مهما كانت صفته تعدي صلاحياته الإدارية عبر توجيه مثل هذا الخطاب للجهة المخولة بذلك، وجميع المراسلات الداخلية في مجموعة MBC تتم باللغة الإنجليزية وليس بالعربية".

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