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قيادة الجيش تنعى الشهيد محمد العرب

18
NOVEMBER
2021
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تنعى قيادة الجيش - مديرية التوجيه الجندي الشهيد محمد العرب الذي استُشهد بتاريخ 17 / 11 /2021 في مدينة صيدا.

 

- وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد 20 / 7 /1997 شعث ـــ بعلبك.
- تطوع في الجيش بصفة جندي اعتباراً من 7 / 8 /2019
- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته.
- الوضع العائلي: عازب
- نُقل الجثمان بتاريخ 18 / 11 /2021 الساعة 07.30 من مستشفى حمود ــ صيدا إلى بلدته شعث ــ بعلبك، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته عند الساعة 12.00 في البلدة المذكورة، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
- تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل ذوي الشهيد الكائن في بلدة شعث - بعلبك أو عبر الاتصال على رقم الهاتف التالي:
- السيد علي والد الشهيد:620126 /71

 

يذكر أن سائق سيارة رباعية الدفع من نوع "Kia" فقد السيطرة عليها، أمس، فاصطدم بدشمة للجيش عند حاجز الأولي عند مدخل صيدا الشمالي، ما أدى إلى مقتل عنصر في الجيش وإصابة السائق.

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