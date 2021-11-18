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انخفاض كبير بدرجات الحرارة وامطار وثلوج

18
NOVEMBER
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر. ويحذر من تشكل السيول في بعض المناطق الداخلية خصوصا خلال الليل.


وجاء في النشرة الاتي: 

- الحال العامة:  طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم غد الجمعة حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان والذي يقترب تدريجيا مما  يؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى بداية الأسبوع المقبل.
( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و 25 درجة مئوية)

 

- الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر ومن المتوقع ان يتساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة في المناطق الجبلية ليلا .

 

الجمعة:  غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا  ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر. ويحذر من تشكل السيول في بعض المناطق الداخلية خصوصا خلال الليل.

 

السبت:  غائم جزئيا الى غائم مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة برياح ناشطة وعواصف رعدية خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية ، كما نحذر من تشكل السيول في بعض المناطق، يتوقع تساقط الثلوج بشكل متفرق خلال الليل على ارتفاع 2300 متر وما فوق.

 

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث بعض الانفراجات.

 

- الحرارة على الساحل من 14 الى 24 درجة، فوق الجبال من 10 الى 18 درجة، في الداخل من 8 الى 22 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10و 25 كم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء ليلا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75%
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.
- الضغط الجوي:  763 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,14
- ساعة غروب الشمس: 16,33

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