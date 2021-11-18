ماذا قال أبيض عن رفع الدعم عن أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة؟

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أوضح وزير الصحة الدكتور فراس أبيض أن "الرفع الجزئي للدعم عن أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة كان لا بد منه بسبب عدم توفّر الأموال"، مؤكداً ألّا رفع تام للدعم عنها.

وأشار أبيض، في حديث إذاعي، إلى بدء توفّر بعض الأدوية التي كانت مقطوعة خلال أسبوع، كون الشركات العالمية عادت لتورّد إلى لبنان بعد قبض مستحقاتها.

وشدد على أن "مراكز الرعاية الأولية تقدّم أكثر من 90 دواء من أدوية الأمراض المزمنة مجاناً، وهذه المراكز مفتوحة أمام جميع المرضى".

وأشار إلى أن "مصانع الأدوية في لبنان تؤمّن حوالي 500 دواء من أدوية الأمراض المزمنة، مؤكداً الالتزام بدعمها، والاستمرار في دعم المواد الأولية".

وعن لقاحات الأطفال، أوضح أنها "لم تنقطع في مراكز الرعاية الأولية"، لافتاً الى أن "الوزارة أمّنتها مجاناً لعدد من أطباء الأطفال في مراكز جامعية، شرط عدم قبض ثمنها من المواطن".

وعن فيروس كورونا، رأى أبيض أن "أرقام الإصابات تتّجه الى الارتفاع، خصوصاً أننا في موسم الشتاء ومستوى التلقيح منخفض"، مؤكداً دعم مراكز التلقيح.