living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوطن السورية: قيادات في «قسد» انضمت للتسوية … الآلاف في دير الزور يسوون أوضاعهم وزخم الإقبال يتواصل

18
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: تزايد الزخم في الإقبال على مركز التسوية في مدينة ديرالزور أمس لليوم الرابع على التوالي، مع تواصل انشقاق قياديين في ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» الانفصالية عنها وتسوية أوضاعهم.

 

وفي تصريح لـ«الوطن»، أكد مصدر مسؤول في محافظة دير الزور، أنه ومنذ صباح يوم أمس وحتى ساعات الظهيرة، تمت تسوية أوضاع المئات من المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.

 

وأوضح، أن عملية التسوية التي تتواصل لليوم الرابع على التوالي، في المركز الذي تم افتتاحه في الصالة الرياضية بالمدينة، «تجري من دون أي معوقات».

 

ولفت المصدر إلى أن أعداد من تمت تسوية أوضاعهم من المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية في الأيام الثلاثة الماضية، «تقدر ببضعة آلاف».

 

وذكر أن لجنة التسوية التي تضم جهات مختصة وقضاة، «ستبقى في مدينة دير الزور وتواصل عملية التسوية، ما دام هناك توافد بهذا الشكل على مركز التسوية».

 

وأشار المصدر إلى تواصل تزايد الارتياح في أوساط الأهالي، وكذلك بين أبناء المدينة ممن تمت تسوية أوضاعهم، للإجراءات الميسرة والمعاملة الحسنة التي لاقاها من تمت تسوية أوضاعهم في أثناء إنجاز العملية وبعدها.

 

وحسبما ذكرت وكالة «سانا»، فقد «انضم للتسوية عدد من القياديين في ميليشيات «قسد»، ونقلت عن حمد الغدير الذي كان يشغل منصب ما يسمى القائد الإداري لـ«الأمن الداخلي» التابع للميليشيات في منطقة أبو حمام وهجين قوله: «إنه جاء للاستفادة من التسوية التي أطلقتها الدولة»، لافتاً إلى أن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في المناطق التي تسيطر عليها «قسد» سيئة في ظل غياب الخدمات واستغلال القيادات التابعة لـ«قسد» للمواطنين ونهب أرزاقهم وتهديد حياتهم.

 

وأوضح الغدير، أن الإقبال الكبير الذي يشهده مركز التسوية، هو تأكيد صريح على رغبة الكثير من أبناء الجزيرة السورية بالعودة إلى حضن الوطن، فلا كرامة للإنسان بعيداً عن وطنه ودولته التي تمثل الشرعية والسيادة.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout