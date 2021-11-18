الجمهورية: لهذه الأهداف يزور وفد الكونغرس الاميركي بيروت غداً

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

في اطار الحراك الديبلوماسي في اتجاه لبنان، يزور وفد الكونغرس الاميركي بيروت غداً ويضمّ النواب داريل عيسى وداريل لحود ودان كلدي، يرافقهم عدد من مساعديهم ورئيس "مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان" ادوار غبريال وعدد من اعضائها.

وقالت مصادر اطلعت على التحضيرات لهذه الزيارة لـ "الجمهورية"، انّ الوفد يزور بيروت للاطلاع على التطورات التي تلت الأزمات المتعددة الوجوه منذ تفجير مرفأ بيروت وتداعيات الازمة النقدية وصولاً الى الازمة الديبلوماسية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، وما يمكن القيام به تلبية لمطالب الوفود اللبنانية التي زارت واشنطن وضرورة التحرّك على مستوى الادارة الاميركية للمساعدة في تجاوز أزماته الحادة وتحييده عن أزمات المنطقة وتداعياتها الخطيرة.