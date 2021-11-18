عناوين الصحف ليوم الخميس 18 تشرين الثاني 2021

A + A -

الأخبار: الرياض: لا دعم للجيش ولا ثقة

السعودية قد تصعّد من إجراءاتها ضد لبنان

اليمن: السعودية تبحث عن حلفاء

الديار: السنة الاخيرة للعهد الاشد قساوة منذ الاستقلال معيشيا ونفطيا وصحيا

الضغوطات العربية يومية حتى الحسم النيابي وموجة الاضرابات تعطل كل المؤسسات

تحالفات الحريري على «القطعة» وجنبلاط يخشى «لعبة الأمم» وجعجع «رأس الحربة»



نداء الوطن: "التداعيات تتفاقم" على لبنانيّي الخليج و"الإرتدادات كارثية"

الحكومة "محكومة": مصيرها مرهون بقرار "هيئة التمييز"!





البناء: جعجع برأ حزب الله من الهيمنة على الدولة: فشل الحزب قضائياً وفشل حكومياً / سلامة رد على الاتهامات فأثار تساؤلات عما إذا «الأشخاص الثالثون» زبائن للمصرف / طعن التيار قد يتسبب بتأجيل الانتخابات إذا أخذ «الدستوري» باعتماد نواب للاغتراب /



اللواء: رهان على مخرج قضائي ينعش الحكومة.. والملفات الحارقة تُعزّز الفراغ

صور فضائية روسية للتحقيقات في المرفأ.. والطعن «العوني» بالتعديلات يؤخر موعد الانتخابات

النهار: صراعات السلطة تتمدّد إلى المجلس الدستوري

الجمهورية: الطعن يرحل الانتخابات من آذار

l'orient le jour: Ce que veut la Turquie au Liban