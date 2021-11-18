أسرار الصحف ليوم الخميس 18 تشرين الثاني 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

نقل دبلوماسي عربي عن مسؤول أميركي تعليقه على معارك مأرب والحديدة بالقول، ليس بيدنا ما نقدمه للسعوديين سوى النصيحة ونصيحتنا هي أن يفعلوا ما فعلناه في أفغانستان، فلا هم أقوى منا ولا طالبان أقوى من أنصار الله «ومن ساواك بنفسه ما ظلمك» وخير البر عاجله



خفايا

علق مرجع قانوني سابق على توضيحات مسؤول مالي كبير رداً على الاتهامات التي طالت ذمته المالية بالقول، إن عدم المساس بالمال العام هو نصف مسؤولية الموظف لكن عدم استعمال الوظيفة للثراء عن طريق فريق ثالث تردد ذكره كثيراً في المرافعة هو النصف الثاني، وهو لم يقل لنا هل حدث ذلك؟

نداء الوطن: خفايا

إعتبر مصدر اقتصادي ان اي حديث عن زيادات لأجور القطاع العام هو خارج عن السياق الطبيعي للمسارات الاقتصادية، مشبّهاً واقع الموظفين بالطوابير التي انتهت برفع الدعم، وبالتالي فإن معالجة مشكلة أجور القطاع العام ستنتهي بتقليص عدد الموظفين.

يتردد ان حزباً فاعلاً نجح في اجراء مصالحة بين نائبين شماليين حليفين كانا على خلاف في المرحلة الاخيرة.

بعد فضيحة الشهادات المزورة بين لبنان والعراق بدأت بعض الجامعات الاجنبية مراسلة وزارة التربية والتعليم العالي، للتأكد من صحة الشهادات التي يحملها بعض الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج والصادرة عن الجامعات الثلاث المتورطة في فضيحة بيع شهادات الدراسات العليا وسرقة الرسائل العلمية.





اللواء: أسرار

همس

ما تزال إدارة دولة كبرى تعطي الأولوية للجهد الدبلوماسي في مقاربة ملفات المنطقة، على الرغم من الضربات الموضعية المحددة.



غمز

يرجح مرشحون للانتخابات أن تدخل المحروقات المجمعة على أسعار دنيا، أيام الدعم، لا سيما المازوت معترك الإغراءات لكسب الأصوات!



لغز

رجحت حسابات حزبية وانتخابية تعيين وزير سابق في منصب أكاديمي للترضية والحفاظ على البعد الجغرافي للخطوة..