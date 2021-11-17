تعميم إلى المدارس والثانويات الخاصة حول آلية إجراء فحوص كورونا المجانية

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أصدر المدير العام للتربية فادي يرق التعميم رقم 50 الموجه إلى "جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات الخاصة حول آلية إجراء فحوص كوفيد-19 المجانية لتتبع الحالات المشتبه باصابتها والمخالطين المباشرين، وجاء فيه: "ضمن إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة بهدف رصد الحالات المشتبه بإصابتها بكوفيد-19 والمخالطين المباشرين بغية تشخيص الحالات عبر إجراء فحوص مخبرية مجانية للأسرة التربوية والمتعلمين في المؤسسات التعليمية، وحيث سيصار الى تدريب الممرضين/ات الحاصلين على إجازة بممارسة مهنة التمريض في المدارس والثانويات الخاصة حول كيفية اجراء الفحص السريع لكوفيد -19 للتلامذة وافراد الاسرة التربوية والعاملين الذين تظهر لديهم عوارض مرضية. كما سيتم تسليم رزمة الفحص السريع لكوفيد - الى الممرضين/ ات بعد الانتهاء من التدريب،



لذلك، يطلب من كل المدارس والثانويات الخاصة التي لديها ممرضون/ات تعبئة الاستمارة الالكترونية لتحديد نوع شهادة التمريض التي يحملها الممرضون/ات باعتماد الخطوات الآتية:



دخول موقع وزارة التربية والتعليم العالي على الرابط https://www.mehe.gov.lb/ar واختيار الرابط الخاص بموقع جهاز الإرشاد والتوجيه من زاوية "خدماتنا".

النقر على الرابط https://dops.mehe.gov.lb/Account/Login?ReturnUrl=%2f



إدخال رقم الثانوية حسب المركز التربوي للبحوث والإنماء في خانة اسم المستخدم.



إدخال رقم الثانوية حسب المركز التربوي للبحوث والإنماء خانة كلمة المرور الخاصة بالثانوية.



دخول صفحة "استمارات" وتعبئة الاستمارة بدقة.



تسجيل الخروج.



أما بالنسبة إلى المدارس والثانويات الخاصة التي ليس لديها ممرضون/ات عليها التواصل مع وزارة التربية والتعليم العالي للابلاغ عن الحالات المحتملة والمخالطين المباشرين. كما التواصل مع وزارة الصحة العامة على الرقم 1787 بهدف طلب اجراء فحص كوفيد -19 المجاني، وتحديد ما يلي:



اسم المدرسة/الثانوية والبلدة والقضاء.

اسم المتصل من المدرسة/الثانوية ورقم الهاتف.

اسم المشتبه بإصابته/المخالط المباشر ورقم الهاتف.

العوارض وتاريخ ظهورها بالنسبة إلى الحالة المثبتة، أو تاريخ آخر احتكاك مع حالة مثبتة بالنسبة للمخالط المباشر، ليصار بعدها الى تحديد مركز وتوقيت إجراء الفحص من قبل وزارة الصحة العامة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي.



إن وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية تشدد على التقيد بما ورد أعلاه، وذلك في مهلة أقصاها السبت 20/11/2021.



وعند وجود مشكلة في اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بالمدرسة/الثانوية، التواصل خلال أوقات الدوام الرسمي على الرقمين الآتيين: 772182-01/ 772123-01".