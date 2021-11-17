هذا لا يعني أنها لن تَبلُغ النتائج المرجوة في نهاية المطاف

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إذا كانت المساعي القائمة لتذليل العقبات التي تحول دون اجتماع مجلس الوزراء لم تُفضِ إلى حلٍّ متكامل بعد، فهذا لا يعني أنها لن تستمر، أو أنها لن تَبلُغ النتائج المرجوة في نهاية المطاف، ذلك أن الأوضاع المتردية على المستوى المعيشي، فضلاً عن الاستحقاقات السياسية المرتقبة، تتطلب بشكل بديهي سلطة تنفيذية فاعلة، عاملة على خط الإنقاذ، ليس فقط بالإنشائيات والشعارات، بل برسم الخطط وتطبيقها والتعامل مع المشكلات بواقعية بنية الحلّ.

أما على خط العلاقة مع السعودية ودول الخليج، فانطلقت التحضيرات العملية للزيارة التي يعتزم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القيام بها إلى قطر في الثلاثين من الشهر الجاري، حيث يلتقي أمير دولة قطر، ويطرح معه التطورات الأخيرة، علماً ان الرئيس عون الذي سبق وطلب زيارة قطر، تلقى قبل أيام دعوة للمشاركة في دورة كأس العرب التي تستضيفها الدوحة.

وفي السياق الرئاسي، أثمر الطلب الرسمي الذي وجهه الرئيس عون الى موسكو، خلال زيارة قام بها لبعبدا قبل مدة السفير الروسي ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل ابو زيد، تجاوباً روسياً سيفضي إلى إعطاء لبنان صور الأقمار الصناعية لمرفأ بيروت قبل الانفجار وبعدَه، وهو ما كان أشار إليه الرئيس فلاديمير بوتين أخيراً في لقاء صحافي. وجاء الإعلان عن الخطوة على لسان رئيس وكالة الفضاء الروسية الذي أكد أنه وقَّع اليوم على وثيقة مرفقة بها صور مفصلة للغاية، استجابة لطلب من القيادة اللبنانية.

وبالعودة الى الشأن السياسي، ترتفع الحرارة الانتخابية يوماً بعد يوم. وفي وقت قدّم تكتل لبنان القوي اليوم الطعن الذي اعلن عنه النائب جبران باسيل أمس بالتعديلات الاخيرة على قانون الانتخاب، وفيما تبقى ثلاثة ايام من مهلة تسجيل المغتربين وسط تكثيف الدعوات إليهم للتسجيل والمشاركة، لفتت حملة التشويش التي تولتها بعض الجهات السياسية والاعلامية، تحت عنوان تسريب داتا المنتشرين المسجلين. ومن هذا الموضوع بالتحديد نبدأ نشرة الاخبار