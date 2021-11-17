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في خطوة متقدمة.. طيران الشرق الأوسط تنضمّ الى مستخدمي نظام "سكاي وايز"!

17
NOVEMBER
2021
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أعلنت شركة إيرباص عن توقيعها اتفاقية مع طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية للانضمام إلى مستخدمي نظام سكاي وايز لمراقبة صحة الطائرة، لتصبح طيران الشرق الأوسط بذلك العميل رقم 50 لهذا النظام. ويعمل نظام سكاي وايز على دعم مهمة فرق الصيانة والهندسة في شركات الطيران من خلال تمكين الفرق من إدارة الأحداث المرتبطة بالطائرة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها في الوقت الفعلي.

وتعمل منصة سكاي وايز على جمع بيانات الطيران وتحليلها، بما يشمل التنبيهات وبيانات قمرة القيادة ورسائل الصيانة وغيرها من المعلومات، وهو ما يتيح ترتيب الأولويات وربط أي أخطاء بإجراءات استكشاف الأخطاء وإصلاحها ذات الصلة. كما تعرض المنصة مدى تأثر العمليات التشغيلية بحالة الطائرة، إلى جانب سجل عمليات صيانة النظام (من السجل ونظام معلومات الصيانة التي تم جمعها من خلال نظام سكاي وايز كور والمخزنة في موقع تجميع البيانات)، مما يسمح بالتتبع الفعال للتنبيهات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنظام مساعدة شركات الطيران على تقدير حاجتها من قطع الغيار والأدوات في المستقبل القريب، للعمل على توفيرها في الوقت المناسب.

 

وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط أنها ستستخدم نظام سكاي وايز في كامل أسطولها، الذي يضم مجموعة من طائرات إيرباص A320 وA330.

ويوفر برنامج سكاي وايز من إيرباص الوقت والتكلفة التي تتكبدها الشركات في حالات الصيانة غير المجدولة، حيث يمكن ربطه مع نظام سكاي وايز للصيانة التنبؤية، ونظام سكاي وايز للموثوقية لتوفير تجربة مستخدم متكاملة. كما يمكن له الاستفادة من الإمكانات القوية لجهاز توجيه بيانات عمليات الطيران ومبادل الصيانة الجديد على متن الطائرة، والذي يمكنه التقاط وتسجيل أكثر من 24000 مؤشر للطائرة في الوقت الفعلي لتحليلها لاحقاً.

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