بعد طلب من رئيس الجمهورية.. روسيا سترسل صور انفجار مرفأ بيروت

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أفاد ديمتري روجوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) اليوم بأن الوكالة سترسل إلى لبنان صور الأقمار الصناعية التي بحوزتها لمرفأ بيروت قبل وبعد الإنفجار الهائل الذي دمره العام الماضي.

وفي تشرين الأول، طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من موسكو الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية الروسية للمرفأ اعتبارا من الرابع من أغسطس آب 2020، عندما أسفر الإنفجار عن مقتل أكثر من 215 شخصًا وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية. ولا يزال التحقيق مستمرًا في ملابسات الإنفجار.

وقال روجوزين للصحفيين “وقعت اليوم على وثيقة مرفق بها صور مفصلة للغاية استجابة لطلب من القيادة اللبنانية”.