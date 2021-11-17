الحلبي يطلق التحقيق الإداري في الشهادات للعراقيين ويتابع حملة التلقيح في المدارس

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تابع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي فور عودته من مؤتمر اليونسكو في باريس ، قضية الشهادات المعطاة للطلبة العراقيين من عدد من الجامعات اللبنانية ، واطلع على الملفات التي أعدتها الإدارة في غيابه حول الموضوع ، وكلف الإدارة والمستشارين القانونيين البدء بالتحقيق الإداري إنطلاقا من المعطيات الأكاديمية والإدارية التي توافرت حول هذه المسألة ، سيما وأنه سيحيل نتيجة التحقيق والمعطيات الكاملة إلى مجلس التعليم العالي ، سندا إلى أحكام قانون تنظيم التعليم العالي الخاص ، والصلاحيات المناطة بهذا المجلس .

وبناء على التوصيات التي يتخذها المجلس ، يتخذ الوزير القرارت المناسبة في هذه القضية .

وزير الصحة :

من جهة ثانية استقبل الوزير الحلبي وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض ، وعرض معه تفعيل خطة تلقيح الجسم التربوي داخل المدارس. وتم التوافق على خارطة طريق لتوسيع إطار الحملة ورفع عدد المستفيدين منها من التلامذة والمعلمين والإدارات المدرسية ، بغية رفع درجة الحماية المدرسية وبالتالي الحماية المجتمعية من انتشار وباء كورونا .

وعول الوزيران على إدارات المدارس وأولياء التلامذة في ضرورة التوعية لمواجهة التفشي والتشجيع على التلقيح .