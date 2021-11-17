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فياض ناقش في القاهرة مع رئيس شركة "إي غاز" في مبادرة استجرار الغاز من مصر عبر الاردن وسوريا الى لبنان

17
NOVEMBER
2021
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التقى وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض على هامش زيارته الى القاهرة لترؤس اعمال اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه غدا الخميس ، رئيس شركة "إي غاز " الدكتور مجدي جلال مفوضاً من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا لوجوده خارج البلاد وتم البحث في مبادرة استجرار الغاز من مصر عبر الاردن وسوريا الى لبنان.
وتمحور اللقاء حول الإسراع بالتعاقد مع شركة " تي جي أس"
التابعة لشركة " إي غاز" ووزارة البترول المصرية للبدء بإصلاح خط الغاز الخاص في الجانب اللبناني و تأمين جهوزية هذا الخط لضخ الغاز قبل نهاية العام.
كما تناول الحديث مسودّة اتفاقية عبور وإستبدال الغاز ووجهة نظر لبنان أن تكون نقطة تسليم الغاز على حدود الأراضي اللبنانية.
كما تمنّى الوزير فياض على الجانب المصري ان تكون كمية الغاز المتوقع أن تسلّم الى سوريا مقابل نقل الغاز مضافة الى الكمية المطلوبة ما يسمح بتشغيل معمل دير عمار بكامل طاقته .
وأخيرا تشاور الطرفان في إمكانية تسريع عملية توقيع مذكرة التفاهم للتعاون في شؤون الغاز والطاقة وتوسيع أهدافها كي تتخطّى بنطاقها المبادرة الجاري تحضيرها لتشمل زيادة في كميات الغاز وسبل توريد الغاز المُسال وإمكانية توريد وحدات إنتاج كهربائية.

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