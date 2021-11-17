كلودين عون طالبت في كتاب الى بري بمناقشة الكوتا النسائية في مجلس النواب

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طالبت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون في كتاب وجهته إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ب"إيلاء موضوع "الكوتا النسائية" الأولوية المطلقة وإقراره في البرلمان.



وأشارت السيدة عون في كتابها الى "أن الحكومة اللبنانية كانت قد أدرجت تعديل القانون الانتخابي لتضمينه الكوتا النسائية ضمن الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن.

وذكرت بأنه سبق للهيئة الوطنية "أن أودعت رئيس مجلس النواب نصا تعديليا لقانون الإنتخاب يتضمن صيغة سهلة التطبيق للكوتا النسائية لا تتطلب سوى تعديل مادة واحدة فقط من قانون الانتخابات النيابية الحالي.



وكان النائب العميد شامل روكز قد تقدم إلى المجلس النيابي باقتراح قانون مبني على هذه الصيغة.

وجدير بالذكر أنه سبق لرئيس مجلس النواب أن أعرب عن تأييده لاعتماد الكوتا النسائية في قانون الانتخابات وذلك في لقاء كان قد أجراه معه وفد من الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة عون في شهر تشرين الأول المنصرم.