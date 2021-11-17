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حمية اطلع من "لبنان القوي" على تصوره لإعادة إعمار المرفأ

17
NOVEMBER
2021
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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، وفدا من "تكتل لبنان القوي" ضم، النائبين حكمت ديب وروجيه عازار، الوزير السابق يعقوب الصراف، رئيس لجنة المرافئ في "التيار الوطني الحر" رومل صادر ومسؤول التنسيق في مكتب النائب جبران باسيل جوزف الحلو.


وكانت جولة أفق عامة حول الملفات التي تعود الى عمل وزارة الاشغال، وعرض التكتل لتصوره لاعادة اعمار مرفأ بيروت.


واكد الوزير حمية للوفد أن الرؤيا التي يتبناها للمرفأ "تأتي ضمن تكامل المرافئ مع بعضها البعض"، مشيرا الى أنه يتفق مع وفد التكتل بـ"أن المرفأ هو من أصول الدولة والتشغيل يمكن أن يكون من خلال القطاع الخاص"، لافتا الى أنه سيعد "اقتراح قانون الى المجلس النيابي عن الهوية القانونية للمرفأ"، مشددا على انه "يجب ان يكون المرفأ ضمن الخريطة الجيوسياسية الجديدة في المنطقة ليأخذ دوره الريادي والتنافسي على الساحل المتوسط".


واثنى الوفد على رؤية الوزير حمية "الواضحة لمرفأ بيروت والتي ستعيد دور لبنان الإستراتيجي في المنطقة، وتضع الاطار الناظم لإدارات جميع المرافئ، وتوزع الوظائف على المناطق التابعة لأرض المرفا"، واشار الى ان التكتل "كان قد تقدم بإقتراح قانون الى المجلس النيابي للاجازة للحكومة بتأسيس شركة مغفلة لإستثمار مرفأ بيروت".

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