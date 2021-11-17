إليكم آخر تحديث لأرقام اللبنانيين غير المقيمين المسجلين للإقتراع

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بلغ رقم اللبنانيين غير المقيمين المسجلين للإقتراع في الإنتخابات النيابية لعام 2022، 180345 وفقًا لوزارة الخارجية والمغتربين إعتبارًا من الساعة 1:23 ظهرًا ليوم 17 تشرين الثاني 2021.
وتوزعت الأرقام على الشكل التالي:
- أوقيانيا: 16.654
- أميركا اللاتينية: 4.242
- أميركا الشمالية: 42.367
- أوروبا: 56.844
- أفريقيا: 14.961
- آسيا: 45.277
تجدر الإشارة إلى أنه في تاريخ ٢٠ تشرين الثاني تنتهي مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للإقتراع، أي أنه يبقى 3 أيام فقط أمام الراغبين بتسجيل أسمائهم.
لذا تسجلوا على الموقع التالي: diasporavote.mfa.gov.lb